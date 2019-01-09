2019-01-09T09:13:36+03:00
Происшествия

В Тихом океане дрейфует горящее судно с автомобилями на борту

Грузовой корабль Sincerity Ace перевозил 3804 автомобиля, большинство из которых - марки Nissan
Александр ДЖУМАЕВ
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Несколько дней назад на борту корабля вспыхнул пожар, после чего экипаж судна в составе 21 моряка покинул его.Несколько дней назад на борту корабля вспыхнул пожар, после чего экипаж судна в составе 21 моряка покинул его.Фото: REUTERS
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В водах Тихого океана дрейфует грузовое судно Sincerity Ace с большим количеством автомобилей на борту. Несколько дней назад на борту корабля вспыхнул пожар, после чего экипаж судна в составе 21 моряка покинул его.

Как сообщает Associated Press, 16 членов экипажа Sincerity Ace удалось спасти. Четверо моряков погибли, один пропал без вести.

На борту судна, вмещающего 5200 автомобилей, находились 3804 машины. 3500 из них являются авто марки Nissan. Представители данного концерна также отреагировали на случившееся.

В Тихом океане дрейфует горящее грузовое судно с автомобилями на борту.

"На данный момент у нас нет информации о состоянии автомобилей. Мы переживаем за членов экипажа и за безопасность спасателей", - цитирует Automotive News представителей Nissan.

Поиски пропавшего моряка в настоящий момент продолжаются. Причины пожара на судне пока не установлены.

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