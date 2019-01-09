2019-01-09T09:41:14+03:00
Политика

Конгресс США попросил минфин страны не снимать санкции с компаний Дерипаски

Парламентарии предложили оставить в силе ограничения, наложенные на "Русал" и En+
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Члены семи комитетов Палаты представителей Конгресса США призвали министерство финансов страны оставить в силе санкции, наложенные на компании "Русал" и En+Члены семи комитетов Палаты представителей Конгресса США призвали министерство финансов страны оставить в силе санкции, наложенные на компании "Русал" и En+Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Члены семи комитетов Палаты представителей Конгресса США призвали министерство финансов страны оставить в силе санкции, наложенные на компании "Русал" и En+.

"Председатели семи комитетов в Палате представителей призывают администрацию Трампа объяснить смягчение санкций в отношении предприятий, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса.

Ранее сообщалось о предложении лидера фракции Демократической партии США Чака Шумера заблокировать решение минфина страны о снятии санкций с компаний "Русал", "Евросибэнерго" и En+. Сенатор отметил, что данная инициатива была предложена, поскольку решение о снятии санкций должен принимать Конгресс.

Как сообщает издание The Daily Beast, для принятия инициативы когрессменам необходимо набрать простое большинство. Отмечается, что при условии наличия достаточного количества голосов президент США не сможет наложить вето на инициативу. Таким образом, при принятии предложения лидера сенатской фракции демократов, минфин США не сможет снять санкции с компаний Дерипаски.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
National Interest высоко оценил российский танк Т-90
США могут ввести санкции против участников строительства "Северного потока-2"
В Тихом океане дрейфует горящее судно с автомобилями на борту
Представители Канады и КНДР в прошлом году провели тайные переговоры
Максим Топилин заявил, что зарплаты бюджетников будут проиндексированы
Российское посольство в США окажет помощь задержанному россиянину Дмитрию Макаренко
Умерла Лесли Браун - старейшая жительница Соединенных Штатов
Палата общин проголосовала за ограничение финансовых полномочий в случае отказа от сделки с ЕС по Brexit
В Роскосмосе заявили о продолжении сотрудничества с NASA
ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды
Япония рассчитывает, что США помогут ей заключить мирный договор с Россией
Трамп призвал американцев звонить в конгресс и требовать безопасности границ
Трамп пригласил лидеров конгресса на встречу, чтобы прекратить шатдаун
Трамп: Стена на границе с Мексикой «быстро себя окупит»
«Шатдаун помешал»: Сенат США не смог принять закон о новых санкциях против России, Ирана и Сирии
В Сети посмеялись над попыткой журналиста объяснить, почему Порошенко выглядит пьяным на фото
С 9 января в России вступили в силу новые тарифы ОСАГО
Собянин: «Больше всего запомнился первый гол в первом матче ЧМ»
Минобороны Лаоса передало России 30 танков Т-34
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год
Мэр Москвы: В 2019 году мы проведем реконструкцию Киевского вокзала
В своем обращении к нации Трамп не будет объявлять режим ЧП
Из Киево-Печерской лавры пропали несколько ценных икон
Мэр Москвы рассказал, какие улицы благоустроят в 2019 году
Сергей Собянин: Больше всего порадовало в прошлом году строительство метро