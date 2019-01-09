Конгресс США попросил минфин страны не снимать санкции с компаний Дерипаски

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:41:14+03:00

Члены семи комитетов Палаты представителей Конгресса США призвали министерство финансов страны оставить в силе санкции, наложенные на компании "Русал" и En+ Фото: REUTERS

Парламентарии предложили оставить в силе ограничения, наложенные на "Русал" и En+

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Члены семи комитетов Палаты представителей Конгресса США призвали министерство финансов страны оставить в силе санкции, наложенные на компании "Русал" и En+.

"Председатели семи комитетов в Палате представителей призывают администрацию Трампа объяснить смягчение санкций в отношении предприятий, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса.

Ранее сообщалось о предложении лидера фракции Демократической партии США Чака Шумера заблокировать решение минфина страны о снятии санкций с компаний "Русал", "Евросибэнерго" и En+. Сенатор отметил, что данная инициатива была предложена, поскольку решение о снятии санкций должен принимать Конгресс.

Как сообщает издание The Daily Beast, для принятия инициативы когрессменам необходимо набрать простое большинство. Отмечается, что при условии наличия достаточного количества голосов президент США не сможет наложить вето на инициативу. Таким образом, при принятии предложения лидера сенатской фракции демократов, минфин США не сможет снять санкции с компаний Дерипаски.