2019-01-09T10:08:48+03:00
Политика

США могут ввести санкции против участников строительства "Северного потока-2"

Речь идет о компаниях Allseas и Saipem из Швейцарии и Италии
Александр ДЖУМАЕВ
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США могут ввести санкции против компаний-подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода "Северный Поток-2"США могут ввести санкции против компаний-подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода "Северный Поток-2"Фото: REUTERS
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Соединенные Штаты могут ввести санкции против компаний-подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода "Северный Поток-2". Проект пакета ограничительных мер разрабатывается Госдепом США.

Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, речь идет о швейцарской группе компаний Allseas и итальянской фирмы Sapiem, которые занимаются прокладкой труб газопровода. Данное предложение, по сведениям издания, вызывает обеспокоенность властей ФРГ, поскольку "Северный поток-2" может быть использован в том числе для поставок газа в Германию. Посол США в Германии Ричард Греннел, в свою очередь, заявил, что принятие Вашингтоном санкций против фирм "вполне вероятно".

Ранее сайт kp.ru сообщал о призывах Госдепа США к Берлину отказаться от планов участия в строительстве "Северного потока-2". Страны Европейского союза, в свою очередь, в декабре прошлого года приняли резолюцию, объявляющую проект угрозой европейской энергетической безопасности. Представители России считают, что "Северный поток-2" является сугубо коммерческим проектом, который выгоден как Москве, так и Евросоюзу; эту позицию поддержал и глава МИД Германии Хайко Маас.

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