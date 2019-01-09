2019-01-09T10:29:09+03:00
Политика

National Interest высоко оценил российский танк Т-90

По данным издания, в боевой машине сочетаются лучшие характеристики таких продуктов советского танкостроения, как Т-72 и Т-80
Александр ДЖУМАЕВ
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Танк Т-90С на выставке в Нижнем ТагилеТанк Т-90С на выставке в Нижнем ТагилеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Американский журнал The National Interest опубликовал статью, посвященную российскому танку Т-90 и его экспортной модификации Т-90МС. По данным автора материала, российским инженерам удалось добиться эффективного сочетания огневой мощи, управляемости и долговечности при сохранении приемлемой цены.

В статье подчеркивается, что специалистам из Нижнего Тагила удалось объединить в Т-90 лучшие черты предшествующих ему образцов советской школы танкостроения - Т-72 и Т-80.

Говоря о цене, автор статьи отмечает, что Т-90 вдвое дешевле американского танка M1 Abrams. Это обстоятельство стало одной из причин экспортного успеха машины - в число его покупателей входят Индия, Азербайджан, Туркменистан и Алжир, Ирак в настоящий момент рассматривает возможность приобретения этих танков. Т-90 и его модификации остаются популярным образцом на мировом рынке оружия.

Ранее сайт kp.ru сообщал об оценке, которую дал эксперт журнала The National Interest новому российскому самоходному орудию "Лотос", предназначенному для переоснащения ВДВ России.

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