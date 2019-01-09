"Почта России" будет взимать пошлины с покупателей зарубежных интернет-магазинов

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:26:25+03:00

Беспошлинный порог с начала этого года будет равен 500 евро для приобретений, совершенных в течение месяца

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В среду, 9 января, стартовал пилотный проект, в рамках которого "Почта России" сможет взимать пошлины на товары из зарубежных интернет-магазинов. В пресс-службе "Почты России" отметили, что к новой норме "постепенно присоединятся все крупнейшие игроки рынка".

Согласно проекту, принятому в конце декабря прошлого года, "Почта России" является "уполномоченным оператором почтовой связи". Как сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей Минфина, данный статус в дальнейшем смогут получить и другие компании. Уполномоченный представитель совершает таможенные операции с приобретенными гражданином товарами от его имени и по его поручению; компания будет направлять Федеральной таможенной службе (ФТС) все данные по каждой покупке, в том числе сведения о покупателе и характеристи приобретенного товара.

Оплата пошлины будет производиться покупателем при оформлении заказа на сайте интернет-магазина. По словам представителя "Почты России", процесс оплаты пошлины будет максимально упрощен, "сделает процесс приобретения товаров в иностранных интернет-магазинах максимально комфортным", а также "позволит сократить время обслуживания клиентов в почтовых отделениях".

Стоит отметить, что с 1 января 2019 года был снижен до 500 евро беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах. При совершении покупок на большую сумму или если общая масса покупки превысит 31 кг, покупателю нужно будет заплатить 30% стоимости товара за каждый килограмм сверх лимита, причем данная пошлина должна быть не меньше 4 евро. К 2020 году планируется снижение данного порога до 200 евро, однако он будет применяться уже к каждой отдельной посылке.

В связи с вступлением в силу новой нормы глава Национальной ассоциации деловой торговли Александр Иванов заявил, что она может сделать "Почту России" монополистом на рынке доставки товаров из-за рубежа, что привлечет к повышению цен на них.

В "Яндекс. Маркете", в свою очередь, отметили, что "готовы поддержать любые нововведения, которые упрощают жизнь покупателей", даже если речь идет о взимании дополнительных пошлин.