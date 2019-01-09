В МИД России сообщили о готовности к обсуждению ДРСМД с США

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:38:19+03:00

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о готовности Москвы к конcультациям с США по поводу ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией вокруг договора. Много шансов, что США выйдут из ДРСМД в самом ближайшем будущем", - приводит ТАСС слова Рябкова. Дипломат отметил, что Россия, как и раньше готова к диалогу на уровне министерств иностранных дел и обороны, а также Советов безопасности.

"Это может произойти в формате совместной комиссии или в любой другой удобной для США форме", - добавил он.

По словам Рябкова, Россия настроена на поиск решения с помощью диалога. "Все озабоченности могут быть сняты, если диалог будет идти на основе равноправия и взаимного уважения", - добавил он.

В своем заявлении Рябков также коснулся темы совместного с США контроля над вооружениями. Заместитель главы МИД России отметил, что у Москвы и Вашингтона имеется богатый опыт диалога по разным линиями. "Это министерство обороны - Пентагон, МИД - Госдепартамент, спецпредставители президентов России и США по Сирии контактируют", - отметил он.

"Весьма удовлетворены тем, как прошла первая встреча заместителя главы МИД Олега Сыромолотова с первым заместителем госсекретаря Джоном Салливаном по контртерроризму, будут другие контакты", - добавил Рябков, говоря о контактах Москвы и Вашингтона. При этом МИД пока не может назвать точные даты каких-либо мероприятий.

Договор РСМД был подписан в 1988 году представителями СССР и США. Согласно его тексту, обе страны отказывались от использования ракет дальностью от 500 до 5500 километров. В декабре этого года США заявили о выходе из договора, поскольку, по мнению Вашингтона, Москва не соблюдает его условия. РФ, в свою очередь, обвинения в нарушении договора отвергает, по мнению президента России Владимира Путина, выход США из ДРСМД может заметно ослабить глобальную и региональную безопасность.