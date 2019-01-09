Спутник NASA нашел экзопланету в 23 раза тяжелее Земли

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:14:00+03:00

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Астрономы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) обнаружили за пределами Солнечной планеты три экзопланеты. Все эти небесные тела ученым удалось зафиксироваться благодаря телескопу Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Как сообщили в NASA, одна из обнаруженных планет получила название HD 21749b. По размеру она в три раза больше Земли, и кроме того, тяжелее нашей планеты в 23 раза. Этот объект располагается в созвездии Сетка и находится в 53 световых годах от Земли.

Сообщается, что средняя температура на HD 21749b достигает 150 градусов по Цельсию. Экзопланета обладает большей плотностью, чем Нептун, однако, скорее всего, также является газовой, пишет сайт телеканала «Звезда».

Кроме того, исследователи заявляют о возможном обнаружении в системе HD 21 749 планеты, которая вращается вокруг звезды каждые восемь дней. Если ее существование подтвердится, то небесное тело станет первой экзопланетой с размером, близким к размеру Земли, передает телеканал «360».