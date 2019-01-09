2019-01-09T12:31:30+03:00
Общество

В Роструде назвали даты следующих длинных выходных

Три нерабочих дня ждут россиян с 8 по 10 марта
Александр ДЖУМАЕВ
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Трехдневный уикенд приурочен к празднованию Международного женского дня.Трехдневный уикенд приурочен к празднованию Международного женского дня.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Роструде заявили о том, что следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта. Трехдневный уикенд приурочен к празднованию Международного женского дня.

В ведомстве отметили, что длинных выходных в связи с Днем защитника Отечества, который в этом году выпадает на субботу, не будет. Дополнительный выходной, приуроченный к 23 февраля, будет перенесен на 9 мая.

Календарь выходных на 2019 год Фото: Архив "КП"

Календарь выходных на 2019 годФото: Архив "КП"

Чуть больше семи дней россияне будут отдыхать в мае этого года. Выходные с 1 по 5 число приурочены к празднованию Дня Весны и Труда, тогда как с 9 по 12 мая россияне не будут работать в связи с Днем Победы.

Последние длинные выходные, не считая новогодних, ждут нас в ноябре: 2, 3 и 4 ноября будут выходными в связи с Днем народного единства.

Сайт kp.ru ранее публиковал подробное расписание выходных дней на 2019 год.

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