В Роструде назвали даты следующих длинных выходных
В Роструде заявили о том, что следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта. Трехдневный уикенд приурочен к празднованию Международного женского дня.
В ведомстве отметили, что длинных выходных в связи с Днем защитника Отечества, который в этом году выпадает на субботу, не будет. Дополнительный выходной, приуроченный к 23 февраля, будет перенесен на 9 мая.
Календарь выходных на 2019 годФото: Архив "КП"
Чуть больше семи дней россияне будут отдыхать в мае этого года. Выходные с 1 по 5 число приурочены к празднованию Дня Весны и Труда, тогда как с 9 по 12 мая россияне не будут работать в связи с Днем Победы.
Последние длинные выходные, не считая новогодних, ждут нас в ноябре: 2, 3 и 4 ноября будут выходными в связи с Днем народного единства.
Сайт kp.ru ранее публиковал подробное расписание выходных дней на 2019 год.