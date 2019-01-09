В Государственной Думе началась весенняя сессия

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:49:12+03:00

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В среду, 9 января, в Госдуме состоялась торжественная церемония открытия весенней сессии. После исполнения государственного гимна России перед парламентариями выступил спикер Думы Вячеслав Володин.

В своем выступлении Володин заявил, что на повестке дня у депутатов стоит рассмотрение 1164 законопроектов. 365 из них готовятся к первому чтению, 234 - ко второму, а два проекта готовятся к заключительному, третьему чтению.

По словам Володина, 2019 год является важным для парламентариев и россиян, поскольку в этом году начнется реализация национальных проектов; задача по выполнению данных указов президента, а также распоряжений, отданных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, является "судьбоносной". В число этих задач, по словам Володина, входит повышение качества жизни граждан, снижение уровня бедности, увеличение продолжительности жизни и ускорение технологического развития страны.

- Мы с вами должны войти в число пяти крупнейших экономик мира, это сделать очень непросто. Нам нужно в первую очередь спросить себя, постараться сделать все возможное, чтобы зависящее от нас мы смогли выполнить, - заявил Володин.

Говоря о необходимости повышения эффективности парламентского контроля в сфере реализации национальных проектов, Володин предложил парламентариям проводить выездные заседания с участием профильных комитетов. По его словам, подобный формат работы "хорошо себя рекомендовал".

"Нам необходимо понимать свою ответственность в этом вопросе и организовать работу более системно. Было бы правильно в положении каждого комитета зафиксировать функцию парламентского контроля по профильному направлению", - заявил спикер Госдумы.

При этом Володин напомнил, что на выполнение 12 национальных проектов в рамках бюджета было выделено почти 5,7 трлн рублей. В заключение своей речи спикер нижней палаты отметил, что депутаты должны приложить все усилия для эффективного расходования этих средств.