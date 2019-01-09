2019-01-09T13:26:27+03:00
Происшествия

В китайском метро произошла смертельная авария

Из-за поломки поезда погиб один человек, еще трое получили ранения
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В китайском метро произошла смертельная аварияВ китайском метро произошла смертельная аварияФото: Михаил ФРОЛОВ
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В метро китайского города Чунцин, расположенного на юго-западе страны, произошла серьезная авария. ЧП произошло накануне вечером, 8 января.

В одном из поездов, курсирующих по кольцевой линии местного метрополитена, сломались двери, и на одной из станций закрылись неправильно. Из-за этого во время пролета между станциями в неправильно расположенную дверь врезался другой поезд, повредив переднюю часть состава. В результате аварии несколько вагонов сошли с рельсов.

Сильнее всего при столкновении пострадал первый вагон, в котором находились около 30 человек. Четверым из них потребовалась срочная госпитализация, передает телеканал «360».

Сообщается, что несмотря на усилия медиков один их раненых скончался в больнице. Им оказался сотрудник метрополитена. Еще три человека остаются под наблюдением врачей с различными травмами.

В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего, пишет сайт «Свободная пресса».

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