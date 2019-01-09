Бывший глава ЦРУ назвал Владимира Путина "подарком для НАТО"

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:30:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что правление Владимира Путина в России является "большим подарком" для НАТО. По словам Петреуса, который ранее занимал ряд командных должностей в Вооруженных силах США в звании генерала сухопутных войск, политика президента России дала многим странам повод считать США "опорой мирового порядка".

Данное заявление было сделано Петреусом в ходе форума Raisina Dialogue, организованного в Индии при участии центра Observer Research Foundation и правительства страны. Отставной генерал также предположил, что США смогут оспорить "новый геополитический порядок", в том числе при помощи членов альянса. По мнению Петреуса, несмотря на критику НАТО со стороны президента США Дональда Трампа, Белый дом продолжает развивать планы по расширению военного присутствия в Европе.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал ряд членов НАТО увеличить расходы на оборону, причем нежелание некоторых стран нарастить эту статью бюджета до требуемого альянсом уровня вызвало недовольство у америанского лидера. По состоянию на начало 2019 года только шесть из 29 стран-членов блока довели долю расходов на оборону до требуемых 2%.