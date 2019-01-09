2019-01-09T13:51:17+03:00
Политика

Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о возможном обмене Бутиной на Уилана

Официальный представитель Кремля заявил, что ничего не слышал об этом
Александр ДЖУМАЕВ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о возможном обмене россиянки Марии Бутиной на американца Пола Уилана, арестованного в Москве.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о возможном обмене россиянки Марии Бутиной на американца Пола Уилана, арестованного в Москве.Фото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о возможном обмене россиянки Марии Бутиной на американца Пола Уилана, арестованного в Москве. Официальный представитель Кремля также не стал комментировать причины задержания Уилана.

"Я таких заявлений не слышал, поэтому ничего не могу сказать", - приводит ТАСС слова Пескова. Говоря о причинах задержания Уилана, пресс-секретарь Владимира Путина напомнил о "заявлениях специальных служб, где причина была изложена", заявив, что ничего не может о них сказать.

Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ России. Против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в шпионаже. Отмечается, что Уилан является гражданином нескольких стран: помимо американского паспорта, у него есть гражданство Ирландии, Канады и Великобритании.

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне в июле прошлого года по обвинению в ведении шпионской деятельности. В декабре 2018 года россиянка пошла на сделку со следствием и признала вину в нарушении закона об иностранных агентов в США.

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