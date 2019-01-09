2019-01-09T14:18:18+03:00
В мире

Синод Константинопольского патриархата подписал томос для Украины

Как ожидается, этот документ отправят в Киев в самое ближайшее время
Дарья ИВАШКИНА
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Синод Константинопольского патриархата подписал томос об автокефалии «новой церкви» УкраиныСинод Константинопольского патриархата подписал томос об автокефалии «новой церкви» УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 9 января, стало известно, что члены синода Константинопольского патриархата подписали томос о предоставлении автокефалии «новой церкви» Украины. Речь идет о так называемой Православной церкви незалежной (ПЦУ).

Таким образом, документ теперь окончательно оформлен. Причем, как уточнили в пресс-службе Вселенского патриархата, он вернется в Киев уже в самое ближайшее время. «Томос был подписан членами Священного синода. Он будет отправлен на Украину в ближайшее время», - сказал представитель Константинополя ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 декабря прошлого года в Киеве состоялся «объединительный собор», по итогам которого на Украине и была образована «новая церковь». При этом предстоятелем так называемой единой поместной церкви - митрополитом Киевским и всея Украины - был избран раскольник из «Киевского патриархата» митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

А в минувшее воскресенье, 6 января, Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви». В понедельник же, 7 января, стало известно, что этот документ увезут обратно в Стамбул, поскольку в нем нет подписей членов синода Вселенского патриархата.

Между тем в Русской православной церкви (РПЦ) так называемую автокефалию назвали «пустышкой», а день подписания томоса - трагическим в истории вселенского православия.

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