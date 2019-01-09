2019-01-09T14:06:20+03:00
Общество

В Испании семья нашла в праздничном пироге чек на 10 тысяч евро

Приз на крупную сумму разыграла одна из кондитерских фирм
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Испании семья нашла в покупном пироге чек на 10 тысяч евроВ Испании семья нашла в покупном пироге чек на 10 тысяч евроФото: из архива «КП»
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Семья из небольшого испанского муниципалитета Моралес-дель-Вино нашла в праздничном пироге чек на сумму 10 тысяч евро. Такое богатство было обнаружено в кондитерском изделии под названием «пирог волхвов», которое испанцы приобрели через интернет.

Сообщается, что чек на крупную сумму намеренно вложила в пирог кондитерская фабрика. Чтобы привлечь внимание к своей продукции, она ежегодно проводит крупные розыгрыши.

Отмечается, что впервые подобную акцию провели еще десять лет назад, тогда сумма розыгрыша составила пятьсот евро. Однако со временем призовой фонд увеличивался. В результате, в прошлом году счастливые победители получили девять тысяч евро, а в этому году сумму выигрыша увеличили еще на тысячу до круглой суммы, пишет сайт argumenti.ru.

Добавим, что традиция готовить «пирог волхвов» на Богоявление родилась еще в XIII-XIV веках. В этот день испанские католики вспоминают о поклонении волхвов младенцу Иисусу.

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