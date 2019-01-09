2019-01-09T19:30:25+03:00
Политика

Порошенко отправил 20 военных «стабилизировать ситуацию» в Мали

В Киеве уверены, что данное решение «будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В среду, 9 января, стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о направлении 20 военнослужащих Вооруженных сил незалежной (ВСУ) в Мали.

Как подчеркивается в документе, опубликованном на официальном сайте главы соседнего государства, военных отправят в западноафриканскую республику для «стабилизации ситуации» в этой стране. «Направить для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали национальный персонал (из числа военнослужащих ВСУ) численностью до 20 человек», - говорится в указе Порошенко.

Причем в Киеве уверены, что данное решение «будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности», а также «отвечает национальным интересам государства».

Между тем напомним, нынешний украинский лидер уже более четырех лет не может стабилизировать ситуацию в собственной стране, где все это время идет гражданская война.

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