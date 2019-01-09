2019-01-09T19:50:47+03:00
В мире

Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе

По мнению Франка Бакке-Йенсена, вооруженный конфликт на территории Старого Света «больше не является немыслимым»
Дарья ИВАШКИНА
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Министр обороны Норвегии Франк Бакке-ЙенсенМинистр обороны Норвегии Франк Бакке-ЙенсенФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 9 января, министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил о возможности войны в Европе. По его словам, вооруженный конфликт на территории Старого Света «больше не является немыслимым».

«В целом события в нашем окружении указывают на то, что мы должны брать в расчет, что вооруженный конфликт между европейскими государствами больше не является немыслимым», - сказал глава норвежского Минобороны, выступая на заседании Военного общества.

Также Бакке-Йенсен подчеркнул, что возможное столкновение будет иметь серьезные последствия для скандинавских стран, сообщает сайт правительства Норвегии.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности Третьей мировой войны, отметил важность понимания того, что следующий глобальный военный конфликт может привести к уничтожению человеческой цивилизации. При этом глава нашего государства призвал все мировые державы сесть за стол переговоров.

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