2019-01-09T20:19:07+03:00
Политика

Путин высказался о возможном расширении научного сотрудничества России

Президент РФ 9 января провел встречу с главой РАН Александром Сергеевым
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В среду, 9 января, президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым, в ходе которой выразил уверенность в том, что в научной сфере сотрудничать нужно со всеми, кто хочет работать с нашей страной.

«У нас здесь (в сфере международного научного сотрудничества) нет никаких ограничений: сотрудничать нужно со всеми, кто хочет с нами работать», - сказал глава государства.

При этом российский лидер подчеркнул, что такая работа «должна быть построена на равноправной основе и равноценном обмене», то есть таким образом, чтобы наша страна «ничего не проигрывала, а только выигрывала». «Если мы делимся чем-то с кем-то, то мы должны получать равноценную информацию с обратной стороны», - заметил Путин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Путин и Сергеев в ходе состоявшейся ранее в среду встречи обсуждали актуальные вопросы развития науки и научного сообщества, а также перспективные направления деятельности РАН.

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