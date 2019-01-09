2019-01-09T20:43:24+03:00
Политика

МИД РФ вызвал посла Японии из-за заявлений Токио по Курилам

В российском дипведомстве обратили внимание на то, что Страна восходящего солнца пытается «искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора»
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД РФ в МосквеЗдание МИД РФ в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В среду, 9 января, МИД РФ вызвал посла Японии в России Тоехиса Кодзуки в связи с последними высказываниями официального Токио по мирному договору с Москвой. Речь идет о заявлениях Страны восходящего солнца о том, что она «претендует на южные Курилы», но «не собирается выселять проживающих там россиян», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии за «послевоенную оккупацию островов».

При этом, как стало известно, когда Кодзуки явился в российское дипведомство, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов обратил его внимание на то, что некоторые заявления японских властей дезориентируют общественность двух стран относительно содержания переговоров. При этом Москва считает эти высказывания «попыткой искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора и навязать собственный сценарий ее урегулирования».

«Была акцентирована неизменность принципиальной позиции России о том, что решение проблемы мирного договора возможно в условиях создания качественно новой атмосферы в российско-японских отношениях, должно быть поддержано народами обеих стран и основываться на безусловном признании Токио итогов Второй мировой войны», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

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