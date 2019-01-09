9 Янв. 2019 2019-01-09T21:00:19+03:00

О том, что умер последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский

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В среду появилась информация о том, что умер последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов. Как стало известно, политик скончался 9 января в возрасте 88 лет.

Печальную новость сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский. «Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек - последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Иванович Лукьянов. <…> Вечная память», - написал глава региона в своем Twitter. При этом Островский отметил, что Лукьянов «оказал ему большую честь», став его доверенным лицом на всенародных выборах губернатора.

СПРАВКА «КП»

Анатолий Лукьянов был последним председателем Верховного Совета СССР. При этом сначала он являлся сподвижником первого и последнего президента Советского Союза Михаила Горбачева, а затем стал его оппонент.

C августа 1991-го по декабрь 1992 года Лукьянов находился под стражей по делу ГКЧП: он обвинялся в заговоре с целью захвата власти и в превышении полномочий. Однако в итоге был амнистирован вместе с другими обвиняемыми по этому делу.

В декабре 1993 года был избран депутатом Госдумы первого созыва по одномандатному округу от Смоленской области.

Также Анатолий Лукьянов писал стихи и является автором более 350 научных публикаций и учебников. Кроме того, он участвовал в подготовке Конституции СССР 1977 года и ряда законов.