2019-01-09T21:54:06+03:00
Политика

«Нафтогаз» заявил о готовности обсуждать отказ от нового иска к «Газпрому»

Украинская компания утверждает, что может отозвать свои претензии из Стокгольмского арбитража в случае заключения с РФ нового контракта
Дарья ИВАШКИНА
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«Нафтогаз» заявил о готовности обсуждать отказ от нового иска к «Газпрому»«Нафтогаз» заявил о готовности обсуждать отказ от нового иска к «Газпрому»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 9 января, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о готовности обсуждать отказ от второго иска против российского «Газпрома». По словам предпринимателя, его компания может отозвать свои претензии из Стокгольмского арбитража в случае заключения с РФ нового долгосрочного контракта.

При этом Коболев напомнил, что основная цель иска на 12 миллиардов долларов состоит в «возмещении убытков от снижения стоимости газотранспортной системы (ГТС) незалежной» из-за строительства «Газпромом» обходных потоков.

«Если вы строите и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться», - сказал руководитель «Нафтогаза» в интервью украинскому «5 каналу».

Отметим, «Нафтогаз» до сих пор не теряет надежды получить деньги от «Газпрома». Как ранее сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года концерн подал очередной иск к российской компании.

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