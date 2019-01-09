«Нафтогаз» заявил о готовности обсуждать отказ от нового иска к «Газпрому»

9 Янв. 2019 2019-01-09T21:54:06+03:00

Украинская компания утверждает, что может отозвать свои претензии из Стокгольмского арбитража в случае заключения с РФ нового контракта

Изменить размер текста: A A

В среду, 9 января, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о готовности обсуждать отказ от второго иска против российского «Газпрома». По словам предпринимателя, его компания может отозвать свои претензии из Стокгольмского арбитража в случае заключения с РФ нового долгосрочного контракта.

При этом Коболев напомнил, что основная цель иска на 12 миллиардов долларов состоит в «возмещении убытков от снижения стоимости газотранспортной системы (ГТС) незалежной» из-за строительства «Газпромом» обходных потоков.

«Если вы строите и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться», - сказал руководитель «Нафтогаза» в интервью украинскому «5 каналу».

Отметим, «Нафтогаз» до сих пор не теряет надежды получить деньги от «Газпрома». Как ранее сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года концерн подал очередной иск к российской компании.