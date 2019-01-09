2019-01-09T22:12:16+03:00
Звезды

Российские фильмы заработали за новогодние праздники 3,3 млрд рублей

Это на 12% больше выручки 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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Кадр из фильма «Т-34»Кадр из фильма «Т-34»
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В среду, 9 января, стало известно, что за время новогодних каникул российские кинотеатры посетили 16,7 миллиона человек, которые в общей сложности потратили на билеты 4,5 миллиарда рублей.

При этом 12 миллионов зрителей (72,9% от общего их числа) предпочли российские фильмы: это на 2,6 миллиона человек больше, чем годом ранее. В итоге кассовый сбор российских картин составил 3,3 миллиарда рублей.

Причем самым популярным фильмом новогодних каникул стала лента «Т-34», собравшая за первые девять дней проката более 1,3 миллиарда рублей. Второе и третье места рейтинга достались таким картинам, как «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» и «Елки Последние», сообщает официальный сайт Фонда кино.

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