Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию в Сирии

9 Янв. 2019 2019-01-09T23:35:48+03:00

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите в Стамбуле Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В среду, 9 января, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии и дальнейшие шаги по урегулированию кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что собеседники «продолжили обмен мнениями по ситуации в Сирии, включая вопросы формирования Конституционного комитета на основе договоренностей», которые были достигнуты во время четырехстороннего саммита в Стамбуле.

В сообщении также говорится, что Владимир Путин и Ангела Меркель выразили «стремление наращивать усилия по содействию политическому процессу в плотной координации с ООН в целях долгосрочного урегулирования сирийского кризиса».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции в Стамбуле состоялся 27 октября 2018 года. Встреча проходила во дворце Вахдеттин – анатолийской резиденции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и доме приемов государственных гостей.