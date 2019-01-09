2019-01-09T23:35:48+03:00
Политика

Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию в Сирии

Лидеры России и Германии договорились наращивать усилия по урегулированию сирийского кризиса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите в СтамбулеПрезидент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите в СтамбулеФото: REUTERS
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В среду, 9 января, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии и дальнейшие шаги по урегулированию кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что собеседники «продолжили обмен мнениями по ситуации в Сирии, включая вопросы формирования Конституционного комитета на основе договоренностей», которые были достигнуты во время четырехстороннего саммита в Стамбуле.

В сообщении также говорится, что Владимир Путин и Ангела Меркель выразили «стремление наращивать усилия по содействию политическому процессу в плотной координации с ООН в целях долгосрочного урегулирования сирийского кризиса».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции в Стамбуле состоялся 27 октября 2018 года. Встреча проходила во дворце Вахдеттин – анатолийской резиденции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и доме приемов государственных гостей.

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