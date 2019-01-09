Жертвами обстрела ИГ* в Сирии стали пятеро британских военных

9 Янв. 2019 2019-01-10T00:07:22+03:00

Изменить размер текста: A A

При ракетном обстреле боевиков ИГ* в Сирии погибли пятеро британских военных, которые входили в состав сил так называемой «антиигиловской» международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.

Об этом сообщила газета al-Watan со ссылкой на местные источники. По ее данным, в результате ракетного удара также получили ранения несколько человек, их число не уточняется. Известно, что пострадавших доставили в больницу аш-Шадади провинции Хасака.

Напомним, как писал сайт kp.ru, война в Сирии продолжается уже почти восемь лет – с марта 2011 года. Причем за последние месяцы жертвами авианалетов самой коалиции стали около 1,5 тысячи мирных граждан Сирийской Арабской Республики.

Так, 3 января в поселении Аш-Шаафа в провинции Дейр эз-Зор погибли более 10 человек, а до этого 16 декабря самолеты коалиции атаковали деревню Альбу-Хатер в той же провинции, тогда погибли 17 мирных жителей, в основном – женщины и дети. До этого коалиция разбомби ла мечеть и больницу в городе Хаджин, еще раньше под ее удар попали жилые дома…

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.