2019-01-10T01:05:44+03:00
Общество

Стало известно, когда и где пройдут похороны Анатолия Лукьянова

Похороны Анатолия Лукьянова состоятся 11 января на Троекуровском кладбище в Москве
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов. Фото: WikipediaПоследний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов. Фото: Wikipedia
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Вечером в среду, 9 января, стало известно, что похороны Анатолия Лукьянова состоятся 11 января, он будет погребен на Троекуровском кладбище в Москве.

Как ранее писал сайт kp.ru, последний глава Верховного Совета СССР умер 9 января после продолжительной болезни на 89-м году жизни. Печальную новость о его смерти сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

«Человек прожил удивительную жизнь. 88 лет. Давайте поклонимся, поблагодарим... Похороним на Троекуровском кладбище со всеми почестями», - сказал РИА Новости председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Анатолий Лукьянов был последним председателем Верховного Совета СССР. При этом сначала он был сподвижником первого и последнего президента Советского Союза Михаила Горбачева, а затем стал его оппонентом. C августа 1991-го по декабрь 1992 года Лукьянов находился под стражей по делу ГКЧП: он обвинялся в заговоре с целью захвата власти и в превышении полномочий.

Однако в итоге был амнистирован вместе с другими обвиняемыми по этому делу. В декабре 1993 года был избран депутатом Госдумы первого созыва по одномандатному округу от Смоленской области.

Анатолий Лукьянов писал стихи. Он также автор более 350 научных публикаций и учебников. Кроме того, он участвовал в подготовке Конституции СССР 1977 года и ряда законов.

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