Трамп – о встрече с демократами по шатдауну: «Пустая трата времени»

10 Янв. 2019 2019-01-10T02:13:00+03:00

Президент США Трамп общается с журналистами после встречи с Нэнси Пелоси и Чаком Шумером Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп остался очень недоволен переговорами со спикером палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Чаком Шумером, он назвал эту встречу «пустой тратой времени».

Впечатлениями он поделился и с журналистами в Белом доме после того, как покинул собеседников, и со своими подписчиками в Twitter.

«Только что ушёл со встречи с Чаком и Нэнси, пустая трата времени», - написал хозяин Овального кабинета.

Дело в том, что демократы в очередной раз отказались выделить запрашиваемые президентской администрацией деньги на строительство стены на границе с Мексикой, после чего Трамп, по его собственным словам, сказал: «Пока-пока, нам не о чем больше говорить».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне, обращаясь к американцам с экранов телевизоров из Белого дома, он объвил, что пригласил лидеров конгресса прийти к нему в среду, и рассчитывает, что после этой встречи ситуация с приостановкой работы правительства благополучно разрешится «за 45 минут».

Мало того, Трамп заверил сограждан, что он готов пойти на уступки демократам в палате представителей, и уже даже не настаивает на том, чтобы стена на границе была бетонной – он согласен на стальную.