Кроссовер «Людей в черном» и «Мачо и ботана» снимать передумали

10 Янв. 2019 2019-01-10T03:21:21+03:00

Новая часть «Людей в черном» выйдет в мае 2019 года Фото: кадр из фильма

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Съемки кроссовера оскароносной франшизы «Люди в черном» и комедии «Мачо и ботан» отменяются. На студии Sony Pictures отказались от проекта, придя к выводу, что совместить две слишком разные вселенные двух популярных сериалов в одном фильме просто невозможно.

Об этом сообщает Yahoo Movies со ссылкой на продюсера «Людей в черном» Уолтера Паркса.

«Мы оставили эту идею. Совместить два проекта оказалось невозможным», - приводит издание его слова.

Впервые о том, что может появиться такой кроссовер, заговорили еще в 2014 году, когда хакеры взломали электронную почту сотрудников студии Sony Pictures и выложили в Интернете их переписку, где обсуждался проект. Причем изначально эту новость восприняли как шутку, но потом ее официально подтвердили, даже обнародовали рабочее название фильма – «MIB 23». Но съемки так и не начались.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в декабре в Сети появился трейлер новой части фантастической комедии «Люди в черном», где снялись Ребекка Фергюсон, Тесса Томпсон, Крис Хемсворт, Лиам Нисон и Эмма Томпсон. Режиссером стал Феликс Гэри Грей (три предыдущие части снял Барри Зонненфельд). Ожидается, что на широкий экран картина выйдет в мае 2019 года.