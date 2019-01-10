В ПАСЕ объяснили содержание письма о «шести полах»

10 Янв. 2019 2019-01-10T04:39:27+03:00

Госдума получила от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) письмо с предложением сформировать делегацию для участия в зимней сессии Фото: REUTERS

В послании к России с предложением сформировать делегацию для участия в зимней сессии речь шла только о «сбалансированном» представительстве женщин и мужчин

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В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) открестились от слов о «шести полах», пояснив, что в письме с предложением к России принять участие в зимней сессии речь шла только о «сбалансированном» представительстве женщин и мужчин.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого сообщили, что ПАСЕ в своем послании к нижней палате российского парламента предложила сформировать делегацию «с учетом деления сенаторов и депутатов на шесть полов».

«В документе речь не шла о шести полах, только о сбалансированном представительстве женщин и мужчин – в той же пропорции, что и национальном парламенте», - пояснили РИА Новости в ассамблее.

Представитель Парламентской ассамблеи добавил, что генсек ПАСЕ присылает такое письмо каждый год, и текст его стандартный.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 января Госдума получила письмо, в котором предлагалось сформировать делегацию для участия в зимней сессии ПАСЕ. Она пройдет в Страсбурге с 21 по 25 января.

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