2019-01-10T04:39:27+03:00
Политика

В ПАСЕ объяснили содержание письма о «шести полах»

В послании к России с предложением сформировать делегацию для участия в зимней сессии речь шла только о «сбалансированном» представительстве женщин и мужчин
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Госдума получила от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) письмо с предложением сформировать делегацию для участия в зимней сессииГосдума получила от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) письмо с предложением сформировать делегацию для участия в зимней сессииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) открестились от слов о «шести полах», пояснив, что в письме с предложением к России принять участие в зимней сессии речь шла только о «сбалансированном» представительстве женщин и мужчин.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого сообщили, что ПАСЕ в своем послании к нижней палате российского парламента предложила сформировать делегацию «с учетом деления сенаторов и депутатов на шесть полов».

«В документе речь не шла о шести полах, только о сбалансированном представительстве женщин и мужчин – в той же пропорции, что и национальном парламенте», - пояснили РИА Новости в ассамблее.

Представитель Парламентской ассамблеи добавил, что генсек ПАСЕ присылает такое письмо каждый год, и текст его стандартный.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 января Госдума получила письмо, в котором предлагалось сформировать делегацию для участия в зимней сессии ПАСЕ. Она пройдет в Страсбурге с 21 по 25 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия может покинуть Совет Европы, не желая платить за воздух

Нашу страну лишили права голоса, но денег за участие по-прежнему требуют (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Верховной Рады: Украинцев обрекли на замерзание
В Иране арестовали американца Майкла Уайта
С начала года бензин в России подорожал не больше, чем на 1,7%
Трамп отказался помогать Мюллеру в расследовании «российского вмешательства»
Кроссовер «Людей в черном» и «Мачо и ботана» снимать передумали
Знаменитый нью-йоркский небоскреб Chrysler Building на Манхэттене решили продать
Трамп – о встрече с демократами по шатдауну: «Пустая трата времени»
Объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте за год увеличился на $40,4 млрд
Стало известно, когда и где пройдут похороны Анатолия Лукьянова
ФАС предупредила, что МФЦ не имеют права продавать полисы ОСАГО
Жертвами обстрела ИГ* в Сирии стали пятеро британских военных
Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию в Сирии
В Госдуме поддержали законопроект об ответственности СМИ за фейки
Мэром Аланьи может стать этнически русская гражданка Турции
На выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей
Российские фильмы заработали за новогодние праздники 3,3 млрд рублей
«Нафтогаз» заявил о готовности обсуждать отказ от нового иска к «Газпрому»
Милонов поддержал призыв Димы Билана ввести цензуру в музыке
Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы
Умер последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
МИД РФ вызвал посла Японии из-за заявлений Токио по Курилам