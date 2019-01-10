2019-01-10T05:40:56+03:00
Политика

Депутат Верховной Рады: Украинцев обрекли на замерзание

Вадим Рабинович заявил, что повышением цен на отопление власти Незалежной «убивают» пенсионеров
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим РабиновичДепутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим РабиновичФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Повышая тарифы на отопление, нынешние власти Незалежной «обрекают украинцев на замерзание», а пенсионеров «просто убивают». Такой мыслью поделился со своими подписчиками в Facebook депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Как отмечает нардеп от «Оппозиционного блока», «всем известно», что на Украине «запредельные» тарифы на отопление, «людям приходится потуже затягивать пояса, чтобы хоть как-то по ним платить».

«Но вот власть считает, что мы все еще платим слишком мало... И уже совсем скоро, в начале февраля, украинцы получат платежки за январь. Где цены на тепло вырастут еще сильнее! Да-да, теперь мы с вами будем платить за тепло еще на 24% больше», - возмущается Рабинович.

И это, по его мнению, «результат деятельности власти, которая окончательно продалась МВФ, осенью повысив тарифы на газ на 23,5%». А стоимость «голубого топлива» в структуре тарифа на тепло составляет почти 90% – отсюда и повышение цены, поясняет депутат.

«В итоге пострадают все украинцы, но в особенности самый неимущий класс – пенсионеры. Этим повышением власть их просто убивает!» - продолжает он.

Старика, по его словам, придется выбирать – отдать всю пенсию за отопление и умереть от голода или не платить и умереть от холода.

Причем, как подчеркивает Рабинович, «повышение тарифов никак не поможет вывести страну из той финансовой пропасти, куда ее загнали за последние 5 лет».

«Экономические тупицы во власти не понимают, что люди уже на пределе. Украинцы с трудом платили за тепло и по старым тарифам, а по новым – просто никто не сможет и не будет платить. Потому в итоге казна получит еще меньше денег, чем до повышения, и кризис только усилится», - пишет лидер партии «За жизнь».

К слову, как писал сайт kp.ru, на днях Рабинович заявил, что на Украине «правят дебилы». Так он прокомментировал решение ликвидировать украинские избирательные участки в России.

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