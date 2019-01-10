2019-01-10T06:02:46+03:00
В мире

Эрдоган объявил «войну» пластиковым пакетам, призвав заменить их авоськами из конопли

Президент Турции предложил наладить в стране производство сумок из конопляной ткани
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил наладить в стране производство сумок из конопли и вообще забыть о существовании полиэтиленовых пакетов, которые, по его словам, «не разлагаются в земле за 500, 750 и 1000 лет».

Выступая на симпозиуме по проблемам местного самоуправления в Анкаре 9 января, он рассказал, что в его родной провинции Ризе выращивали коноплю и плели из нее такие сумки.

«Я помню, что мои родители делали сумки-авоськи. Их не выбрасывали после покупки, а мыли и использовали снова. Это дружба с землей», - отметил президент Турции.

А теперь, как заявил Эрдоган, «враги, которые притворяются друзьями, убрали коноплю из моей страны».

«Мы импортируем ее, как и товары, которые можно произвести из конопли. Но теперь, надеюсь, в этой области наше министерство сельского хозяйства сделает шаги, чтобы вновь производить коноплю», - приводит его слова агентство Anadolu.

В Турции по решению правительства с 1 января во всех магазинах страны пластиковые пакеты стали платными. Кроме того, стартовал проект «Ноль отходов» под патронатом жены турецкого лидера Эмине.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сайт посольства США в России не обновляется из-за «шатдауна»
Ким Чен Ын пообещал Си Цзиньпину постараться, чтобы его вторая встреча с Трампом принесла хорошие результаты
Депутат Верховной Рады: Украинцев обрекли на замерзание
В Иране арестовали американца Майкла Уайта
В ПАСЕ объяснили содержание письма о «шести полах»
С начала года бензин в России подорожал не больше, чем на 1,7%
Трамп отказался помогать Мюллеру в расследовании «российского вмешательства»
Кроссовер «Людей в черном» и «Мачо и ботана» снимать передумали
Знаменитый нью-йоркский небоскреб Chrysler Building на Манхэттене решили продать
Трамп – о встрече с демократами по шатдауну: «Пустая трата времени»
Объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте за год увеличился на $40,4 млрд
Стало известно, когда и где пройдут похороны Анатолия Лукьянова
ФАС предупредила, что МФЦ не имеют права продавать полисы ОСАГО
Жертвами обстрела ИГ* в Сирии стали пятеро британских военных
Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию в Сирии
В Госдуме поддержали законопроект об ответственности СМИ за фейки
Мэром Аланьи может стать этнически русская гражданка Турции
На выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей
Российские фильмы заработали за новогодние праздники 3,3 млрд рублей
«Нафтогаз» заявил о готовности обсуждать отказ от нового иска к «Газпрому»
Милонов поддержал призыв Димы Билана ввести цензуру в музыке
Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы
Умер последний глава Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов
МИД РФ вызвал посла Японии из-за заявлений Токио по Курилам