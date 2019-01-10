Эрдоган объявил «войну» пластиковым пакетам, призвав заменить их авоськами из конопли

10 Янв. 2019 2019-01-10T06:02:46+03:00

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил наладить в стране производство сумок из конопли и вообще забыть о существовании полиэтиленовых пакетов, которые, по его словам, «не разлагаются в земле за 500, 750 и 1000 лет».

Выступая на симпозиуме по проблемам местного самоуправления в Анкаре 9 января, он рассказал, что в его родной провинции Ризе выращивали коноплю и плели из нее такие сумки.

«Я помню, что мои родители делали сумки-авоськи. Их не выбрасывали после покупки, а мыли и использовали снова. Это дружба с землей», - отметил президент Турции.

А теперь, как заявил Эрдоган, «враги, которые притворяются друзьями, убрали коноплю из моей страны».

«Мы импортируем ее, как и товары, которые можно произвести из конопли. Но теперь, надеюсь, в этой области наше министерство сельского хозяйства сделает шаги, чтобы вновь производить коноплю», - приводит его слова агентство Anadolu.

В Турции по решению правительства с 1 января во всех магазинах страны пластиковые пакеты стали платными. Кроме того, стартовал проект «Ноль отходов» под патронатом жены турецкого лидера Эмине.