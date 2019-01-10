Ким Чен Ын пообещал Си Цзиньпину постараться, чтобы его вторая встреча с Трампом принесла хорошие результаты
Северокорейский лидер Ким Чен Ын, который находится с визитом в Пекине, на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о приверженности своей страны денуклеаризации Корейского полуострова.
Кроме того, он пообещал главе Китая, что постарается, чтобы его вторая встреча с американским президентом Дональдом Трампом принесла результаты, которые одобрят не только соседи, но и все международное сообщество.
«КНДР продолжит придерживаться политики денуклеаризации, будет посредством диалога решать проблему полуострова, будет прилагать усилия, чтобы в ходе второго саммита КНДР — США были достигнуты результаты, которые бы получили одобрение международного сообщества», - приводит слова Ким Чен Ына агентство «Синьхуа».
Как писал сайт kp.ru, лидер Северной Кореи пробудет в Китае до 10 января. В поездке его сопровождают супруга Ли Соль Чжу, глава северокорейского МИД и советник, обычно ведущий переговоры с США. Спецпоезд главы КНДР пересек границу с Китаем днем 7 января. Ранее СМИ сообщали, что он прибыл в Поднебесную «тайно».
Напомним, первая встреча Ким Чен Ына с Дональдом Трампом состоялась 12 июня 2018 года.
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