Сайт посольства США в России не обновляется из-за «шатдауна»

10 Янв. 2019 2019-01-10T06:53:42+03:00

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Из-за приостановки работы всех государственных учреждений Соединенных Штатов сайт посольства США в России тоже будет работать в ограниченном режиме, пока не разрешится ситуация с финансированием. Такое объявление размещено на главной странице американского сайта.

«Внимание! В связи с задержкой в принятии бюджета обновление данного сайта будет ограничено до возобновления работы госучреждений США в полном объёме», - говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за разногласий республиканцев и демократов по вопросу финансирования строительства «стены Трампа» на границе с Мексикой до сих пор не удалось утвердить госбюджет, поэтому с 22 декабря в Штатах приостановлена работа федерального правительства, а сотрудники госучреждений находятся в неоплачиваемом отпуске.