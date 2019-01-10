2019-01-10T06:53:42+03:00
В мире

Сайт посольства США в России не обновляется из-за «шатдауна»

Ресурс работает в ограниченном режиме в связи с приостановкой деятельности американского правительства
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Посольство США в РоссииПосольство США в РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
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Из-за приостановки работы всех государственных учреждений Соединенных Штатов сайт посольства США в России тоже будет работать в ограниченном режиме, пока не разрешится ситуация с финансированием. Такое объявление размещено на главной странице американского сайта.

«Внимание! В связи с задержкой в принятии бюджета обновление данного сайта будет ограничено до возобновления работы госучреждений США в полном объёме», - говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за разногласий республиканцев и демократов по вопросу финансирования строительства «стены Трампа» на границе с Мексикой до сих пор не удалось утвердить госбюджет, поэтому с 22 декабря в Штатах приостановлена работа федерального правительства, а сотрудники госучреждений находятся в неоплачиваемом отпуске.

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