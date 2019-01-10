Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:55:29+03:00

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Российский военный спутник "Космос-2430", являющийся частью системы предупреждения о ракетном нападении "Око", сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом сообщили в пресс-службе Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Речь идет об аппарате, который был выведен на орбиту еще в октябре 2007 года. Запуск производился с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя "Молния-М". Его целью было отслеживание запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории Соединенных Штатов.

Согласно неподтвержденным данным, связь со спутником была потеряна в 2012-2014 годах после того, как аппарат полностью исчерпал свой ресурс. Как сообщает ТАСС со ссылкой на NORAD, "Космос-243-" окончательно прекратил свое орбитальное существование в прошлую субботу, 5 января.

Сайт kp.ru писал о том, что после снятия с боевого дежурства всех аппаратов системы "Око-1" в составе космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении не осталось ни одного спутника, пока на орбиту в 2015 году не был выведен первый элемент нового проекта "Тундра".