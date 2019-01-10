Япония намерена вести переговоры о мирном договоре с РФ в спокойной обстановке
Японское правительство намерено вести переговорный процесс о заключении мирного договора с Россией "в спокойной обстановке". Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел островного государства, комментируя состоявшуюся в среду, 9 января, встречу замглавы МИД РФ Игоря Моргулова и посла "страны восходящего Солнца" в Москве Тоёхисы Кодзуки.
"Мы будем продвигать переговоры с Россией по мирному договору в спокойной обстановке, поэтому хотели бы уклониться от ответа на вопрос", - сказали во внешнеполитическом ведомстве.
Дипломаты подчеркнули, что в ходе двусторонней беседы Кодзуки изложил Игорю Моргулову позицию японской стороны по Курильским островам, но приводить подробности разговора отказались. В МИД также пообещали, что продолжат плотный переговорный процесс с нашей страной в рамках решения территориальной проблемы, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее посла Японии вызвали в министерство иностранных дел России с просьбой пояснить сказанное ранее в Токио. Речь идет о заявлениях властей островного государства, из которых следует, что они "претендуют на южные Курилы", но "не собираются выселять проживающих там россиян", а также отказываются требовать от РФ выплаты "компенсаций" за "послевоенную оккупацию островов".
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