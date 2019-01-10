2019-01-10T07:32:49+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 10 января 2019 года: в городе немного потеплеет

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 10 января 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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После рождественских морозов в столицу пришло небольшое потеплениеПосле рождественских морозов в столицу пришло небольшое потеплениеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве на 10 января 2019 года будет облачной. В этот четверг в столице немного потеплеет после сильных рождественских морозов, при этом небольшой снег все еще будет идти.

Днем столбики термометров окажутся на уровне -8..-6 градусов, а в ночные часы опустятся до -12..-10. На дорогах возможна гололедица.

Что касается ветра, то потоки южного и юго-восточного направления разовьют скорость 3-8 метров в секунду. Мощных порывов не ожидается, передает Гидрометцентр России. Атмосферное давление остановится на показателе в 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что похолодание пришло в Москву вместе с антициклоном. Пик стужи выпал на первый рабочий день. При этом дальше до конца недели самой низкой температурой будет отметка примерно в -9 градусов.

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