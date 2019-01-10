В Подмосковье двухлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже и выжил

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:13:33+03:00

Малыша с травмами доставила в больницу бригада «Скорой помощи» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Малыша с травмами доставила в больницу бригада «Скорой помощи»

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В подмосковной Лобне двухлетний мальчик чудом выжил после падения из окна квартиры на пятом этаже.

Это случилось в понедельник, 7 января. Малыш вскарабкался на подоконник, облокотился на москитную сетку и рухнул вниз. Мать ребенка в тот момент была занята на кухне, а отец ушел на работу.

Бригада «Скорой помощи» доставила мальчика в Лобненскую центральную городскую больницу. Врачи говорят, что он получил травмы, характерные для падения с высоты.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что дети часто страдают из-за недосмотра взрослых, и случаи падения малышей с большой высоты, к сожалению, не редкость. Сайт kp.ru неоднократно писал о подобных ЧП. Но, в основном, это происходит летом, когда окна распахнуты.

Например, в подмосковном Одинцово в июле полуторагодовалый ребенок выпал из окна на 13-м этаже. И тоже чудом остался жив – падение малыша смягчили растущие у дома деревья.

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