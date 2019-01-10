2019-01-10T08:13:33+03:00
Происшествия

В Подмосковье двухлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже и выжил

Малыша с травмами доставила в больницу бригада «Скорой помощи»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Малыша с травмами доставила в больницу бригада «Скорой помощи»Малыша с травмами доставила в больницу бригада «Скорой помощи»Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В подмосковной Лобне двухлетний мальчик чудом выжил после падения из окна квартиры на пятом этаже.

Это случилось в понедельник, 7 января. Малыш вскарабкался на подоконник, облокотился на москитную сетку и рухнул вниз. Мать ребенка в тот момент была занята на кухне, а отец ушел на работу.

Бригада «Скорой помощи» доставила мальчика в Лобненскую центральную городскую больницу. Врачи говорят, что он получил травмы, характерные для падения с высоты.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что дети часто страдают из-за недосмотра взрослых, и случаи падения малышей с большой высоты, к сожалению, не редкость. Сайт kp.ru неоднократно писал о подобных ЧП. Но, в основном, это происходит летом, когда окна распахнуты.

Например, в подмосковном Одинцово в июле полуторагодовалый ребенок выпал из окна на 13-м этаже. И тоже чудом остался жив – падение малыша смягчили растущие у дома деревья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осторожно – москитная сетка: Как обезопасить ребенка от падения из окна

Каждое лето подобные трагедии уносят жизни сотен малышей: разбираемся вместе с экспертами, как избежать ЧП (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Причины появления отверстия в обшивке "Союза" назовут в ближайшие недели
Жена владельца Amazon после развода может стать самой богатой женщиной в мире
В Таиланде умерла туристка из России
Погода в Москве на 10 января 2019 года: в городе немного потеплеет
Япония намерена вести переговоры о мирном договоре с РФ в спокойной обстановке
Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
Временный глава Пентагона нецензурно высказался об истребителях F-35
Сайт посольства США в России не обновляется из-за «шатдауна»
Ким Чен Ын пообещал Си Цзиньпину постараться, чтобы его вторая встреча с Трампом принесла хорошие результаты
Эрдоган объявил «войну» пластиковым пакетам, призвав заменить их авоськами из конопли
Депутат Верховной Рады: Украинцев обрекли на замерзание
В Иране арестовали американца Майкла Уайта