Причины появления отверстия в обшивке "Союза" назовут в ближайшие недели
В настоящий момент в распоряжении следствия есть все улики по данному делу, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
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Причины появления отверстия в обшивке спускаемой капсулы космического корабля "Союз МС-09" будут озвучены руководству России в ближайшие недели. Такое заявление сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
По его словам, в настоящий момент в распоряжении экспертов находятся все необходимые улики по данному делу, которые позволят воспроизвести сценарий случившегося "с высокой степенью точности".