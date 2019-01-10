2019-01-10T09:12:54+03:00
Общество

Принадлежности для инсулиновых инъекций будут выдаваться бесплатно

Российская программа государственных гарантий покроет расходы на приобретение амбулаторного набора и резервуара для инфузионной помпы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России начнут бесплатно выдавать принадлежности для инсулиновых инъекцийВ России начнут бесплатно выдавать принадлежности для инсулиновых инъекцийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Граждане России смогут получать принадлежности для инсулиновых инъекций абсолютно бесплатно по программе государственных гарантий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

В опубликованном на сайте правительства документе говорится о том, что речь идет об амбулаторном наборе для введения инсулина и резервуаре для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы.

Напомним, что сейчас больные диабетом граждане получают жизненно необходимый им препарат совершенно бесплатно, однако, как писал сайт kp.ru, в конце прошло года вокруг данной темы разгорелся настоящий скандал.

Врач одной из больниц Краснодарского края отказалась выписать рецепт на льготный инсулин 28-летней Надежде Гречкиной. В организме девушки вообще не вырабатывается данное вещество, и уколы препарата ей жизненно необходимы. Пациентка пришла без талона и не стала ждать в очереди, на что врач в грубой форме отказала в выдаче рецепта. Возмущенная девушка успела снять происходящее на смартфон и выложила запись в интернет.

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