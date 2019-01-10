В Германии бастуют сотрудники служб безопасности трех аэропортов

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:46:32+03:00

Стачка в Дюссельдорфе, Кёльне и Штутгарте, нарушит планы десятков тысяч пассажиров

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В четверг, 10 января, в Германии проходит 24-часовая «предупредительная» забастовка сотрудников служб безопасности трех крупных аэропортов – Дюссельдорфа, Кёльна/Бонна и Штутгарта.

В Кёльне и Дюссельдорфе она началась ровно в полночь по местному времени (02:00 мск), в Штутгарте – в 03:00 (05:00 мск). Стачка нарушит планы десятков тысяч человек.

Только в Дюссельдорфе отменили 350 рейсов из 570 запланированных, а в общей сложности, как ожидается, за сутки придется отменить более 500. Авиакомпании просят своих клиентов заранее проверять статус рейса на интернет-сайтах. По оценке агентства DPA, забастовка коснется примерно 110 тысяч пассажиров.

Кроме того, нынешний страйк повлияет и на работу других аэропортов Германии, отмечает Sueddeutsche Zeitung. Так, часть самолетов должны будут принять и отправить берлинские Тегель и Шенефельд, где работники служб безопасности бастовали в понедельник, 7 января.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, забастовки с требованием повысить зарплату с 15 – 17 евро в час до 20, организовал профсоюз Verdi. К слову, еженедельные двухчасовые стачки по четвергам проводят и финские авиадиспетчеры, они тоже добиваются увеличения оплаты своего труда.