2019-01-10T09:57:41+03:00
Политика

На президентских выборах в ДР Конго победил Феликс Чисикеди

Организация "Сенко" уже заявила о мошенничестве в ходе подсчета избирательных голосов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Феликс ЧисекедиФеликс ЧисекедиФото: REUTERS
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Граждане Демократической Республики Конго избрали своим новым президентом лидера партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликса Чисикеди. Такие данные предоставили в пресс-службе Национальной независимой избирательной комиссии страны.

Между тем, в руководстве организации "Национальная епископальная конференция Конго" ("Сенко"), которая представляет католическую общину ДРК, уже заявили о мошенничестве в ходе подсчета голосов. По их словам, победа Чисикеди противоречит данным наблюдателей, которые считали, что новым главой государства должен был стать Мартен Файюлу, возглавляющий коалицию нескольких оппозиционных сил, передает агентство Reuters.

Напомним, что изначально первый тур президентских выборов в ДР Конго был запланирован на 23 декабря, однако из-за серьезного пожара, уничтожившего бюллетени и большую оборудования, его провели лишь 30 декабря. Причем голосование в ряде регионов страны было перенесено на март 2019 года из-за вспышки лихорадки Эбола и действий местных террористических группировок.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в связи со сложившейся в ДРК ситуацией Соединенные Штаты направили в соседние с ней республики свои войска. В Вашингтоне заявили, что меры призваны защитить находящихся в регионе американских граждан.

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