Украинский военный придумал, как «прорваться» в Азовское море

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:21:26+03:00

Украинский военный считает, что "фиксация из космоса" может помочь Киеву пройти через Керченский пролив в Азовское море Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

По мнению генерал-лейтенанта Игоря Романенко, в этом киевским властям поможет фиксация происходящего из космоса западными партнерами

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Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что украинским кораблям нужно пройти через Керченский пролив в условиях наблюдения за происходящим из космоса западными партнерами.

"Я считаю, что новые попытки надо осуществлять, но с установкой видео- и аудиосредств контроля, и, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса", - заявил украинский военнослужащий.

При этом он подчеркнул, что видит два варианта развития событий. В первом случае военные корабли беспрепятственно попадут в Азовское море, во втором - суда остановят, и тогда позиция России будет "дезавуирована".

По мнению Романенко, при таком развитии событий Москва окажется "в достаточно сложной ситуации", а для Украины это будет "беспроигрышным вариантом", передает портал UAportal.

Между тем, военный эксперт Иван Коновалов напомнил, что западные страны и так постоянно отслеживают ситуацию в регионе. Что касается заявлений генерал-лейтенанта, то, по мнению специалиста, украинские военные недалеко ушли от своих политиков, которые отличаются "фантастическими" высказываниями. Россия же в своих действиях в Керченском проливе всегда руководствуется конвенцией ООН по морскому праву, заявил эксперт.

"Очевидно, что господин Романенко просто не понимает, о чём говорит. Что они там будут фиксировать? Просто ещё раз будет подтверждено, что российские пограничные силы действуют строго в соответствии с международными законами", - цитирует телеканал RT Коновалова.

Сайт kp.ru писал о том, что украинские политики и военные нередко озвучают довольно бредовые идеи. Так, например, в конце прошлого года капитан первого ранга Военно-морских сил незалежной Евгений Лупаков заявил, что для "возвращения" Азовского моря киевские власти должны разорвать двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере использования данной части Атлантического океана и объявить о начале учений ракетно-артиллерийских войск в регионе.