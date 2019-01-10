В Госдуму внесен законопроект, налагающий вето на передачу Курил Японии
В Государственную думу внесен законопроект "О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии", который налагает вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от РФ. Документ подготовил член фракции ЛДПР Сергей Иванов в рамках ответа на принятые в Токио поправки.
Речь идет об изменениях в закон "Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий". Данные поправки не только фиксируют "принадлежность" четырех Курильских островов Японии, но и призывают к реализации плана по скорейшему их возвращению.
"Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению", - говорится в тексте российского законопроекта, опубликованного на сайте Госдумы.
Здесь же указывается, что данные территории принадлежат РФ в составе Сахалинской области, согласно итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации, Потсдамской декларации и Мирного договора с Японией, подписанного в Сан-Франциско 8 сентября 1951 года.
Ранее в Токио в очередной раз заявили, что хотят вернуть себе южные Курилы и даже готовы не выселять проживающих там россиян и не требовать от нашей страны выплаты компенсаций за "послевоенную оккупацию".
Сайт kp.ru в МИД РФ такие высказывания не оценили и вызвали посла Японии в Москве "на ковер".
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