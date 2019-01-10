Ученые: общение продлевает жизнь

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:51:09+03:00

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Общение с близкими людьми, родственниками и друзьями не только приятно, но и полезно для здоровья. К таким выводам пришли ученые из Университетского колледжа Лондона. Специалисты доказали, что частые встречи с приятными людьми влияют на продолжительность жизни и замедляют процесс старения.

В исследовании специалистов приняли участие более семи тысяч человек в возрасте старше 50 лет. В результате оказалось, что более крепким здоровьем обладали те люди, которые много времени уделяли общению с друзьями и родственниками, пишет сайт телеканала «Звезда».

Кроме того, специалисты отметили, что на самочувствии людей положительно сказывается участие в общественных и культурных мероприятиях. Так, более 73% людей с хорошим самочувствием как минимум раз в неделю встречались с друзьями, посещали спортзалы, музеи, театры и религиозные заведения, состояли в общественных организациях. Кроме того, физическая активность лишь улучшала их самочувствие, и при этом сама жизнь приносила им больше радости, пишет ФАН.