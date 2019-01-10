2019-01-10T15:41:14+03:00
Политика

Визит лидера ХАМАС в Москву отложен на неопределенный срок

Исмаил Хании готов посетить Россию, но при более благоприятной ситуации в Палестине
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лидер ХАМАС Исмаил ХанияЛидер ХАМАС Исмаил ХанияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Визит лидера исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании в Москву переносится на неопределенный срок. Такое заявление сделал посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.

Напомним, что политик должен был посетить российскую столицу во вторник, 15 января. Ожидалось, что главной темой переговоров станет восстановление межпалистинского единства.

"Он по-прежнему остается в планах, но его дата неизвестна", - цитирует ТАСС посла.

Дипломат подчеркнул, что визит все же может состояться, но в условиях более благоприятной ситуации в Палестине.

Сайт kp.ru писал о том, что осенью 2017 года крупнейшие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение о перемирии. Договор должен был положить конец их многолетнему противостоянию, однако постоянные разногласия по ряду вопросов завели данный процесс в тупик.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко уличили в незаконном присвоении Филарету звания Героя Украины
В Британии задержан водитель грузовика, пытавшийся провезти в страну 27 мигрантов
Россия передала Лаосу партию самолетов Як-130
Додон заявил, что санкции России против Украины повлияют на Молдавию
Причина затопления Тушинского тоннеля: власти Москвы рассказали, что могло привести к ЧП
Спецпосланник ООН по Йемену посетит Москву с официальным визитом
МИД РФ прорабатывает вопрос консультаций с США по ДРСМД
В Китае мужчина продал почку ради iPhone
Съемки четвертой части "Стартрека" отложены на неопределенный срок
Движение по Волоколамскому шоссе в Москве восстановят к пятнице
Турция не пойдет на навязываемые США условия по вопросу поставок С-400
В шахте лифта одного из домов Москвы обнаружены человеческие останки
Ученые: общение продлевает жизнь
В Госдуму внесен законопроект, налагающий вето на передачу Курил Японии
В России увеличился размер "возрастной" надбавки к пенсии
Кот британского искусствоведа испортил картину XVII века
Астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе
Тоннель в столичном Тушино затопило из-за провала грунта
Fiat выплатит в США не менее $700 млн по искам "дизельного скандала"
Ким Чен Ын пригласил Си Цзиньпина в Пхеньян с ответным визитом
В ЦАР допускают размещение российской военной базы