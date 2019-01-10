Визит лидера ХАМАС в Москву отложен на неопределенный срок

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:41:14+03:00

Исмаил Хании готов посетить Россию, но при более благоприятной ситуации в Палестине

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Визит лидера исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании в Москву переносится на неопределенный срок. Такое заявление сделал посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.

Напомним, что политик должен был посетить российскую столицу во вторник, 15 января. Ожидалось, что главной темой переговоров станет восстановление межпалистинского единства.

"Он по-прежнему остается в планах, но его дата неизвестна", - цитирует ТАСС посла.

Дипломат подчеркнул, что визит все же может состояться, но в условиях более благоприятной ситуации в Палестине.

Сайт kp.ru писал о том, что осенью 2017 года крупнейшие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение о перемирии. Договор должен был положить конец их многолетнему противостоянию, однако постоянные разногласия по ряду вопросов завели данный процесс в тупик.