Визит лидера ХАМАС в Москву отложен на неопределенный срок
Визит лидера исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании в Москву переносится на неопределенный срок. Такое заявление сделал посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.
Напомним, что политик должен был посетить российскую столицу во вторник, 15 января. Ожидалось, что главной темой переговоров станет восстановление межпалистинского единства.
"Он по-прежнему остается в планах, но его дата неизвестна", - цитирует ТАСС посла.
Дипломат подчеркнул, что визит все же может состояться, но в условиях более благоприятной ситуации в Палестине.
Сайт kp.ru писал о том, что осенью 2017 года крупнейшие палестинские движения ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение о перемирии. Договор должен был положить конец их многолетнему противостоянию, однако постоянные разногласия по ряду вопросов завели данный процесс в тупик.