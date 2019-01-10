В Британии задержан водитель грузовика, пытавшийся провезти в страну 27 мигрантов

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:57:35+03:00

Иностранцы бежали от полицейских, однако были пойманы и переданы сотрудникам иммиграционной службы

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В Великобритании был задержан водитель грузовика, который пытался тайком провезти на территорию страны 27 нелегальных мигрантов.

Инцидент произошел в минувшую среду, 9 января, неподалеку от города Стоук-он-Трент в графстве Стаффордшир. Грузовик двигался по трассе M6, когда был остановлен полицией. Правоохранители решили проверить транспортное средство после того, как им поступило сообщение о находящихся внутри людях.

Мигранты попытались сбежать от стражей порядка, однако были задержаны. Согласно данным газеты The Guardian, обошлось без серьезных травм. Сам 42-летний водитель также был помещен под стражу.

В результате инцидента движение на трассе было приостановлено на несколько часов. Полицейские проверили еще несколько грузовиков, а прибывшие на место происшествия медики осмотрели мигрантов. Позже их передали сотрудникам иммиграционной службы для дальнейшего разбирательства.

Сайт kp.ru писал о том, что в последнее время нелегальные мигранты стали все чаще организовывать незаконную транспортировку людей с территории Франции на Британские острова. В связи с этим Министерство обороны королевство приняло решение о размещении патрульного судна Mersey Королевского флота в проливе Па-де-Кале.