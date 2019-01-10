2019-01-10T17:42:47+03:00
Спорт

Делегация из WADA приступила к работе по получению базы данных московской лаборатории

Об этом заявил глава минспорта РФ Павел Колобков [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Министр спорта РФ Павел Колобков.Министр спорта РФ Павел Колобков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 10 января, стало известно о подробностях визита делегации ВАДА в Москву. Специалисты приехали получать информацию из базы данных московской антидопинговой лаборатории за 2011-2015 годы.

- Делегация WADA вместе с российскими экспертами и представителями СК приступила к работе по получению базы данных московской лаборатории. Эксперты должны завершить работу по копированию базы данных московской антидопинговой лаборатории в течение двух-трех дней - заявил министр спорта России Павел Колобков.

Как отметил глава минспорта РФ, сейчас нет проблем в работе с экспертами из ВАДА:

Минспорта РФ Колобков: сейчас нет проблем в работе с экспертами из ВАДА.Делегация из WADA приступила к работе по получению базы данных московской лаборатории

- Работа проходит в полной координации, мы до этого обсудили все технические и организационные детали, которые полностью соответствуют и уголовно-процессуальному кодексу, и всем процедурам WADA, сейчас работа в самом разгаре.

Напомним, что РУСАДА было признано соответствующим всемирному антидопинговому кодексу в сентябре 2018 года после трех лет санкций. Были выдвинуты два ключевых условия: передать информацию из базы данных за 2011-2015 годы в ВАДА, а затем передать в агентство для анализа все "спорные" пробы.

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