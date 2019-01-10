В сети появилось видео опасной посадки крупнейшего в мире лайнера

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:10:03+03:00

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Самолет авиакомпании Emirates совершил экстремальную посадку в аэропорту Бирмингема. Причем очевидцы успели заснять на видео, как самый крупный в мире авиалайнер успешно приземляется в пункте назначения, несмотря на бушевавший там сильный ветер.

На кадрах, опубликованных Daily Mail, видно, как A380 качает порывами ветра из стороны в сторону, однако это не мешает пилотам благополучно посадить огромное воздушное судно на землю. Причем, как пишет издание, перед этим случаем посадку в таких же условиях пытался совершить самолет A320 авиакомпании EasyJet, только он в итоге отказался от этой затеи и направился на запасной аэродром.

Появилось видео экстремальной посадки лайнера A380 .

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, не так давно рискованное приземление авиалайнеров в сложнейших погодных условиях сняли на видео в аэропорту Схипхол, расположенном неподалеку от Амстердама. Как отмечалось, тогда ветер был настолько сильный, что когда каждому самолету оставалось всего несколько метров до земли, казалось, что он вот-вот завалится на бок.