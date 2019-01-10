2019-01-10T17:50:17+03:00
Политика

Украина не стала направлять соболезнования России после взрыва в Магнитогорске

По последним данным, в результате обрушения жилого дома погибли 39 человек
Дарья ИВАШКИНА
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Украина не стала направлять соболезнования России после взрыва в МагнитогорскеУкраина не стала направлять соболезнования России после взрыва в МагнитогорскеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство иностранных дел Украины сообщило о том, что Киев не стал направлять официальные соболезнования России в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома в Магнитогорске, произошедшем в конце прошлого года. Об этом говорится в ответе МИД незалежной на соответствующий запрос местных СМИ.

«В связи с Вашим запросом от 3 января 2019 года информируем, что официальные соболезнования руководству Российской Федерации в связи с трагедией в Магнитогорске от имени государственного руководства Украины не направлялись», - говорится в документе, полученном агентством «Украинские новости».

Также там отмечается, что в последний раз президент незалежной Петр Порошенко выражал соболезнования в октябре прошлого года: тогда он таким образом отреагировал на гибель 178 человек при крушении Boeing авиакомпании Lion Air.

Между тем напомним, как сообщал сайт kp.ru, 31 декабря прошлого года в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. В итоге погибли 39 человек: 20 женщин, 13 мужчин и шесть детей.

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