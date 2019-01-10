Роскомнадзор нашел признаки террористической идеологии в материалах Би-би-си

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:13:55+03:00

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В четверг, 10 января, Роскомнадзор рассказал, как продвигается проверка, проводимая в отношении британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си в России.

Как выяснилось, специалисты надзорного ведомства нашли на интернет-ресурсах Би-би-си материалы, которые транслируют идеологические установки международных террористических организаций. В частности, речь идет о цитатах лидера запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ) аль-Багдади.

«Проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства», - отмечается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Также в Роскомнадзоре сообщили, что проверка телеканала BBC World News пройдет с 14 по 31 января. При этом до 16 января вещатель этого канала в нашей стране - ООО «Бритиш телевижн» - должен представить документы, подтверждающие соблюдение требований закона об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 21 декабря прошлого года Роскомнадзор объявил о том, что начинает проверку британского канала BBC World News и его ресурсов в интернете «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству». Стоит отметить, что проведение контрольных мероприятий стало ответом нашей страны на притеснения RT в Великобритании.