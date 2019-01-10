Движение по Волоколамскому шоссе в Москве полностью восстановили

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:50:49+03:00

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В четверг вечером, 10 января, стало известно о том, что движение по Волоколамскому шоссе в Москве, которое ранее было ограничено из-за затопления Тушинского тоннеля, полностью восстановлено.

Так, сначала в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили об открытии движения в сторону области, а спустя 10 минут объявили о том, что по трассе теперь можно ехать и в центр города.

«В центр по Тушинскому тоннелю движение тоже запущено. Также открыли съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра», - говорится в официальном Twitter ЦОДД.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг тоннель в московском районе Тушино, по которому проходит Волоколамское шоссе, затопило. Причиной стал размыв и проседание грунта под сооружением. Между тем обошлось без пострадавших, так как в момент происшествия машин в Тушинском тоннеле не было. Однако в связи с ЧП движение по Волоколамскому шоссе пришлось перекрыть.