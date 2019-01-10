Трамп заявил о готовности отменить поездку в Давос из-за шатдауна

10 Янв. 2019 2019-01-10T19:10:57+03:00

По словам президента США, он не поедет на ВЭФ-2019, если в ближайшие дни так и не удастся урегулировать бюджетный кризис в стране

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Президент США Дональд Трамп, отвечая в четверг, 10 января, на вопросы журналистов в Белом доме, заявил о готовности отменить свою поездку на Всемирный экономический форум (ВЭФ-2019), который пройдет с 22 по 25 января в Давосе. По словам американского лидера, он откажется от своих планов, если в ближайшие дни так и не удастся урегулировать нынешний бюджетный кризис в Вашингтоне, из-за которого ранее была частично приостановлена работа федерального правительства.

«Я намеревался поехать и выступить перед мировым финансовым сообществом в Давосе. Это (намерение) все еще сохраняется. Однако если будет продолжаться шатдаун (частичная приостановка работы правительства США из-за отсутствия бюджетных средств), то я не поеду», - приводит слова главы Соединенных Штатов ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 декабря прошлого года правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия бюджетных средств. Дело в том, что американские законодатели к тому времени так и не приняли бюджет на 2019 финансовый год. Виной всему разногласия республиканцев и демократов по вопросу финансирования строительства «стены Трампа» на границе с Мексикой: однопартийцы президента США хотят во что бы то ни стало включить в госбюджет средства на сооружение барьера, а их оппоненты не одобряют выделение на это денег.